Weil Streit eskalierte, rief Frau Polizei um Hilfe

Da der 32-jährige Freund derart ausrastete, rief die 34-jährige Klagenfurterin am Dienstag die Polizei. Der Mann wurde aus der Wohnung in Viktring weggewiesen und zur Sachverhaltsaufnahme auf die Polizeiwache in Viktring mitgenommen. Dort wurde der 32-Jährige gegen die Beamten zusehends aggressiver und beschimpfte sie auch noch. Da er sich nicht beruhigte, wurde er festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.