Das sind die neuen Attraktionen im Wiener Prater

So wird aktuell etwa das größte Modelleisenbahn-Gelände in ganz Wien errichtet, das Königreich der Eisenbahnen. In vier bis fünf Jahren soll schlussendlich nicht weniger als ganz Österreich abgebildet sein. Auch die neue Achterbahn G’sengte Sau wird gerade fertiggestellt. Diese erlangte durch einen Weltrekordversuch bereits Berühmtheit: Im Rahmen von „Wetten dass..?“ etwa bezwang der Extrem-Inliner Dirk Auer die Bahn im Jahr 2001 als erster Mensch überhaupt - und zwar in Rollschuhen fahrend und mit einem Bierglas in der Hand.