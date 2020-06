Coronavirus: Mehr Fälle von häuslicher Gewalt

Während sich im Vergleichszeitraum des Vorjahres acht Personen von selbst beim Gewaltschutzzentrum gemeldet hätten - also nicht von Polizei zugewiesen worden sind -, seien es in den vergangenen 14 Tagen bereits 48 Personen gewesen. Insgesamt wurden laut Mader von Jahresbeginn bis zum 4. Juni heuer bereits 705 Personen aufgenommen, im Vergleichszeitraum 2019 waren es 560 Personen gewesen. Betroffen sind Frauen, Kinder, Jugendliche - und in deutlich geringerem Ausmaß auch Männer.