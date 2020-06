Drei Wolfswelpen finden in NÖ neues Zuhause Kopieren

Am Wolf Science Center im niederösterreichischen Ernstbrunn ist erneut Nachwuchs eingetroffen: Nachdem Experten schon Ende Mai zwei Wolfswelpen aus Kanada an das Forschungszentrum begleitet haben, kamen am Donnerstagabend drei Welpen aus Russland in Wien-Schwechat an. Durch eine Spezialvereinbarung mit Austrian Airlines konnten die Tiere in der Kabine reisen und wurden von ihren Zieheltern versorgt, so das WSC.