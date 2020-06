MNS-Maske sollte auch beim Sex getragen werden

Social Distancing oder Babyelefanten, wie es in Österreich heißt, ist die sicherste Methode, sich nicht mit Covid-19 zu infizieren. Das wissen auch die Wissenschaftler an der Harvard Universität, die sich in einer neuen Studie mit sicherem Sex während der Pandemie befasst haben. Dabei sind sie daher auch zu dem wenig überraschenden Ergebnis gekommen, dass sexuelle Abstinenz der sicherste Weg wäre, um eine Covid-19-Infektion zu vermeiden. Aber: Für viele Menschen ist diese auf Dauer keine Option.