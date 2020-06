140 Maßnahmen für das Rad-Vorzeigeland Kärnten

Große Pläne

So sollen etwa alle Kärntner Badeseen in den kommenden Jahren mit dem Rad erreichbar sein, ein regionales Radwegenetz zu den Bezirkshauptstädten entstehen und Radhighways gebaut werden. Um bereits bestehende Radwege zu erhalten, wird ein Güteklassenkataster eingeführt - Radler sollen Schäden digital melden können. Weiters ist eine Radführer-App geplant. In Kooperation mit den ÖBB sollen Radfahrer besser an den öffentlichen Verkehr angebunden werden.