Feuerwehr bekämpft gleich zwei Brände in der Stadt

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Montag auch in Bergheim. Gegen Mittag stand bei einer Garagenabfahrt einer Firma eine Mülltonne in Vollbrand. 45 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Bergheim und des Löschzuges Muntigl brachten das Feuer unter Kontrolle, bereits um 13.25 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Ein Feuerwehrmann des Löschzuges Muntigl wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.