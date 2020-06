Klagenfurts Stadtreinigung hofft auf Mithilfe

Klagenfurt gilt als eine saubere Stadt. Doch so wie überall, gibt es auch hier Ausnahmen. In der Tarviser Straße zum Beispiel häuft sich oft der Müll - und zwar nicht nur in den Tonnen, sondern auch daneben. Dies stößt natürlich auf reichlich Kopfschütteln, besonders wenn man bedenkt, dass es dort im Umkreis von 60 Metern sieben Abfalleimer gibt.