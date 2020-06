Autoüberschlag endet für Tirolerin (24) glimpflich

„Keine sichtbaren Verletzungen“

Die 24-Jährige hingegen geriet mit ihrem Auto auf eine Böschung, wodurch dieses regelrecht ausgehoben wurde. Der Wagen überschlug sich und kam in weiterer Folge auf dem Dach zu liegen. „Die Lenkerin wurde anschließend von einer nachkommenden Unfallzeugin aus dem Fahrzeug geborgen. Die Verunfallte war ansprechbar und wies ersten Erhebungen zufolge keine sichtbaren Verletzungen auf“, so die Ermittler weiter. Die Einheimische wurde zu weiteren Untersuchungen mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.