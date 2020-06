Mit der „Krone“ Glücksmomente am Nassfeld gewinnen

Am badewarmen Pressegger See können Kinder stundenlang plantschen, springen, rutschen und sich mit den einfachsten DIngen der Natur beschäftigen. Am glasklaren Weissensee taucht man in eine einzigartige Naturydille mit genug freien Flächen ein. Auch in den Bergen ist das Wasser stets ein treuer Begleiter. Entlang des „Aqua Trails“ am Nassfeld, dem größten Erlebnisberg Kärntens, können Staudämme gebaut, kleine Wasserräder bestaunt und rund um den Bergteich eine erfrischende Rast eingelegt werden.