Wiener Musikfestival setzt erneut auf Crowdfunding

„Je nach geltenden Auflagen werden wir das Festival jedoch so weit möglich für das Publikum auch vor Ort zugänglich machen. Das reicht von einem Public-Viewing und Teilnehmerbeschränkungen bei den Veranstaltungen bis zu Live-Konzerten mit Zusehern“, so die Veranstalter. Sie ergänzen: „Leider bringt die aktuelle Lage und die damit einhergehende Unsicherheit für uns alle nicht nur den Ticketverkauf für das Festival nahezu zum Erliegen, sondern schränkt uns auch bei der Sponsorensuche extrem ein.“ Daher setzen sie nun auf Crowdfunding, um das Festival dieses Jahr in der zehnten Ausgabe so gut und vielfältig wie möglich umsetzen zu können!