EU intensiviert Kampf gegen Kindesmissbrauch

In den vergangenen Tagen waren in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Hessen und Niedersachsen elf Verdächtige wegen schweren sexuellen Missbrauchs festgenommen worden. Sieben sitzen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Münster am Samstag mitteilten. Der Hauptbeschuldigte sei ein 27-jähriger Mann aus Münster, der bereits strafrechtlich bekannt sei.