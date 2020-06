„Cocktail-Rooms“ in Wiener Hotel gestartet

Das einmalige Projekt soll vorerst bis Ende Juni 2020 laufen. Gebucht werden kann ein „Salon Zimmer“ für vier Personen - das Check-In findet in der Papagenogasse 6 von 15 Uhr bis 01 Uhr an der Rezeption statt. Das Paket des „Cocktail Rooms“ beinhaltet vier Welcome-Cocktails und kostet 99 Euro. In Folge kann über den Room-Service der Lvdwig-Bar in einer speziell für dieses Angebot entwickelten Bar-Karte als Hotelgast bestellt werden.