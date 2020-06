Milizsoldaten kritisieren „Hauruck-Aktion“

Kaum drei Wochen war die 3. Milizkompanie des Jägerbataillons Salzburg im Einsatz. Gemischt fällt die Bilanz von Oberleutnant Dominic Maier aus. Er führte die 106 Soldaten des „Erzherzog Rainer Bataillons“ in Salzburg als Kommandant. „Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Maier. „Wir haben schnell eine Einheit geformt und hätten locker bis Juli weitermachen können. Das Ende am Donnerstag kam wirklich überraschend“, findet Maier. Nachsatz: „Das kann man durchaus als Kritik verstehen.“ Laut dem Kommandanten befanden sich die Milizionäre nach der Verkündung des Einsatzendes durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Donnerstag „48 Stunden in der Schwebe“.