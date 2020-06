Mit krone.at Puppenaccessoires von Goula gewinnen!

Babytrage:

Nicht nur Babys suchen die Nähe und Wärme ihrer Eltern. Auch Puppen oder Stofftiere müssen hin und wieder von ihrer Mama oder ihrem Papa getragen werden. Damit die Kleinen dabei die Hände frei haben, können sie ihre Lieblinge in die Babytrage setzen und diese so ganz gemütlich bei sich am Körper tragen. Die Träger lassen sich gut verstellen und so auf die Körpergröße der Kinder anpassen. Zum Hineinsetzen des Babys muss lediglich ein Klettverschluss an der Vorderseite geöffnet werden. Die Babytrage ist für Puppen mit einer Größe von 30 bis 36 cm geeignet.