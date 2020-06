Neuer Sommer-Plan: Urlaubsreise in Ungewissheit

Reisen nach Italien bald möglich?

Indes rückt mit dem kommenden Feiertag Fronleichnam am Donnerstag der nächste Reise-Brennpunkt in den Fokus. Und da könnte schon die Fahrt in den Süden und der Weg ans Meer der Wiener Richtung Lignano, Jesolo und Co. frei sein bzw. ohne Quarantäne oder gültigen Corona-Test bei der Rückkehr möglich sein. Denn speziell in grenznahen italienischen Regionen gibt es de facto keine Fälle mehr. Auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser hofft auf eine Lösung noch vor dem 15. Juni.