10-Jähriger stürzte durch Futterloch in den Stall

Loch war fatal

Ein 10-jähriger österreichischer Bub rutsche dabei in ein geöffnetes Futterloch und stürzte 3,5 Meter tief auf einen Heuhaufen am Stallboden ab, wobei er erhebliche Verletzungen erlitt. Der ansprechbare Bub wurde vom Team des Roten Kreuzes und des Notarzthubschraubers erstversorgt und anschließend in die Klinik Innsbruck geflogen.