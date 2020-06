Tiger Woods bei Rückkehr der PGA-Tour nicht dabei

Woods hatte dieses Turnier zuletzt zwar 1997 gespielt. Sein bisher letzter PGA-Auftritt hatte der Masters-Gewinner des Vorjahres Mitte Februar, als er in Pacific Palisades in Kalifornien gerade noch den Cut schaffte und 68. wurde. Am 24. Mai hat Woods in Florida mit American-Football-Star Peyton Manning ein Matchplay-Duell gegen Golf-US-Kollegen Phil Mickelson sowie Tom Brady, einen weiteren NFL-Quarterback, gewonnen, dabei 20 Millionen Dollar für die Corona-Hilfe lukriert.