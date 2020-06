Studis fühlen sich von Minister im Stich gelassen

Mit dem Angebot der Sommerschulen in den letzten beiden Ferienwochen will Bildungsminister Faßmann Schüler unterstützen, die in Deutsch Probleme haben. Den Unterricht sollen Studenten übernehmen - ohne Bezahlung und Arbeitsvertrag. Stattdessen können sich die Studis die zwei Wochen als Praktikum anrechnen lassen.