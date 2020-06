„E-Sports wird normalen Sport nicht ersetzen“

Als jemand, der schon lange spielt, kann ich sagen, dass Online-Games ein fantastischer Weg sind, um sich online zu treffen. Viele meiner Freunde sind auch in der Szene und wenn wir keine Zeit für persönliche Treffen haben, treffen wir uns im Spiel - auch wenn ich persönliche Treffen bevorzuge. Der größte Nachteil am Gaming ist, dass es leicht passieren kann, dass man sich selbst isoliert. Viele Leute denken, Spieler haben keine soziale Interaktion, was in einer Hinsicht auch stimmen kann und ernst genommen werden muss, wenn es zu weit geht. Der Vorteil ist aber, dass man mit jedem auf der ganzen Welt spielen kann, wozu man sonst nicht die Möglichkeit hat.