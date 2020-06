MNS-Maske für Gehörlose besonders problematisch

„Zu Beginn der Corona-Krise gab es eine Art Sintflut an Informationen, die aber nicht barrierefrei zugänglich waren für Gehörlose. Die meisten Informationen wurden in Pressekonferenzen vermittelt, von den zu Beginn der Krise keine Gebärdensprachdolmetschung oder Untertitelung angeboten wurde“, erzählt Manfred Schütz, Obmann des Vereins WITAF für und von Gehörlosen im Gespräch mit City4U. In Österreich leben laut Mikrozensus etwa 9000 gehörlose und 450.000 Menschen mit einer Hörbehinderung. Ein nicht kleiner Teil der Bevölkerung wurde also am Anfang der Krise einfach ausgeklammert. „Erst nach Intervention verschiedener Verbände haben die Behörden reagiert und nun gibt es die Pressekonferenzen aus dem Bundeskanzleramt in ÖGS-Dolmetschung.“