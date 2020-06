Dreister Bestell-Betrüger nutzt alte Menschen aus

Drei Mal flatterten in den vergangenen Tagen Mahnschreiben in den Briefkasten einer 84-jährigen St. Pöltnerin. Gefordert werden jeweils dreistellige Eurobeträge für Waren, die die Pensionistin online bei unterschiedlichen Versandhäusern bestellt haben soll. Nur: Die Frau hat nicht einmal einen Internetanschluss. Sie erstattete daher folgerichtig Anzeige. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten rasch fest: Es wurde tatsächlich im Namen der 84-Jährigen Produkte bestellt, als Lieferadresse wurde allerdings eine Wohnung in unmittelbarer Nachbarschaft angegeben. Auch der dortige Bewohner ist bereits im höheren Alter ohne Anbindung zur virtuellen Welt.