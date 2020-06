Gratis-Burger für Helden der Corona-Krise

Vor der Corona-Krise hat man von Helden meist nur etwas in Geschichtsbüchern gelesen oder welche in Comics gesehen. Mit der Pandemie wurde jedoch klar: Viele Menschen sind Helden, weil sie unermüdlich auch in herausfordernden Zeiten ihren Job verrichten und für die Gemeinschaft arbeiten. Das Hard Rock Cafe Vienna zollt nun genau diesen Personen Tribut: Krankenschwestern und Krankenpfleger, Ärzte, Rettungssanitäter sowie Ersthelfer erhalten mit entsprechendem Identifikationsnachweis bis zum 12. Juni einen gratis Burger im Hard Rock Cafe Vienna. Eine tolle Aktion!