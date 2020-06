Zweifacher Mordversuch aus blinder Liebe

Die Anklage lautet auf zweifachen Mordversuch

Anders als beim nächsten Vorfall, am 21. Oktober, also fast einen Monat später: Die junge Frau lauerte laut Anklage in einem Gebüsch vor dem Wohnhaus ihres Ex-Freundes in Salzburg-Liefering. In der Hand hielt sie ein 20-Zentimeter-Küchenmesser. Dies sah das Opfer und rief aus Angst vor einem Angriff die Polizei. Daraufhin folgte die Festnahme - seither weilt die junge Österreicherin, die eine Lehre machte, in der Justizanstalt Puch. „Für den 13. und 15. Juli ist der Prozess anberaumt“, informiert Peter Egger, Sprecher des Salzburger Landesgerichtes.