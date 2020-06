Pfand-Debatte bekommt Schwung

Die Wirtschaftskammer wehrt sich gegen ein Pfandsystem auf Plastikflaschen in Österreich und sieht gerade die kleinen Händler in Not. „Einerseits ist der technische Aufwand für die Händler immens, andererseits steigen dadurch die Personalkosten für die Abwicklung“, sagt Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel. Dem kontert Salzburgs Landtagsabgeordneter Josef Scheinast (Grüne): „Es ist höchste Zeit, dass die Wirtschaftskammer die Blockadehaltung aufgibt. Denn Klimaschutz geht nur gemeinsam. Wenn wir jetzt keine Maßnahmen ergreifen, werden wir die Klimafolgekosten zahlen müssen.“ Das könne nicht im Interesse der Kammer sein. Ziel ist es bis 2030 90 Prozent der Plastikflaschen zu sammeln. Derzeit liegt die Quote in Österreich bei rund 60 Prozent.