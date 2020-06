380-kv-Leitung im Pongau: Mastenteile liegen parat

Gruben, Bauzäune und Stücke von Masten: Wer sich nach Bischofshofen-Mitterberghütten an der Grenze zur Bezirkshauptstadt St. Johann begibt, kann das Ausmaß des umstrittenen Freileitungsprojekts schnell erahnen. „Wir haben aktuell massive Bau- und Grabungsarbeiten hier, weil wir schon so viele Leitungen bei uns haben und jetzt alles umgegraben wird“, schildert Land- und Forstwirt Andreas Dengg. Er selbst ist bereits von den bestehenden 220- und 110 Kilovolt-Trassen betroffen: „Ich allein habe schon drei Hochspannungsleitungen auf meinen Gründen.“ Nun soll unweit von Denggs Hof in St. Johann das Umspannwerk Pongau im Gemeindeteil Urreiting an das Hochleistungsnetz der APG angeschlossen werden.