Chinese ging mit Messer auf Dutzende Schüler los

Wie die Zeitung „South China Morning Post“ berichtete, wurden 37 Kinder in der Schule in Wangfu verletzt, keines davon lebensbedrohlich. Die beiden erwachsenen Opfer trugen schwere Verletzungen bei dem Angriff in der Region Guangxi davon. Sie seien jedoch nicht in Lebensgefahr. Acht Notarztwagen rückten zum Ort des Verbrechens an, um die Opfer zu versorgen.