So soll Mathematik endlich allen Spaß machen

Inhaltlich geht man auf TikTok einen etwas anderen Weg als in der App und auf ClassNinjas. Angepasst an die SocialMedia-Plattform wird Mathe kurz und knackig erklärt. Und dabei wird aber auch immer der Realitätsbezug hergestellt. Für Hatice sind die Kids ihre erste Priorität. Sie beobachtet, an welchen Themen Bedarf besteht und wie man diese im Alltag einbauen kann. „Wenn man mir mit 15 gesagt hätte, ich brauche Bruchrechnen um mehr Pizza als meine Schwester essen zu können, hätte ich Mathe sicher mehr gefeiert“, so Hatice. Mit der Zeit entwickelt sich auch eine Art Intuition: „Ich sehe etwas, es klickt in meinem Kopf und ich habe schon eine Idee, wie ich das zu einem TikTok machen kann.“