Nachbarschaftstag wird in ganz Wien gefeiert

In den letzten Monaten der Corona-Krise hat sich gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Nachbarschaft besonders in einer Stadt wie Wien ist. Dementsprechend groß wird der diesjährige Nachbarschaftstag am 5. Juni mit vielfältigen Aktionen zelebriert. Unter dem Motto „Auf gute Nachbarschaft“ wird in ganz Wien gefeiert.