„Stadt und Land haben vom Flughafen profitiert“

Frau Svazek, wie sollten Stadt und Land mit dem Flughafen umgehen?

In den letzten Jahren haben beide vom Flughafen profitiert. Jetzt müssen sie auch zu 100 Prozent dahinterstehen.



Es soll aber vor allem gespart werden.

Sparen ist okay, aber es müssen die Strukturen so gut wie möglich erhalten bleiben. Der Flughafen ist die wichtigste Infrastruktureinrichtung in Salzburg.



Bisher sind die Aussagen der Verantwortlichen recht vage.

Ein klare Aussage ist bald nötig. Es geht ja auch um die Mitarbeiter.