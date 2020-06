Stadtchef liebäugelt mit Airport-Gründen

Stadtvize Bernhard Auinger (SPÖ) will hingegen, wie berichtet, dass Stadt und Land auf die 3,8 Millionen schwere Dividende verzichten und eventuell weitere Zuschüsse zur Verfügung stellen, um den Standort und die Mitarbeiter zu sichern. Eine Forderung, der auch Marlene Svazek (FPÖ) etwas abgewinnen kann. Auinger - er ist auch für einen Dividendenverzicht im kommenden Jahr - könnte sich ebenso Kredithaftungen der beiden Gesellschafter bei den Modernisierungsprojekten vorstellen.



Bei der Aufsichtsratssitzung am Dienstag wurde die Airport-Führung beauftragt, bis Ende September die künftige Strategie und Planung weiter zu evaluieren. „Das ist alles ein wenig vage“, so FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek. Für sie stehen Stadt und Land nun in der Pflicht, weil sie in den vergangenen Jahren auch sehr gut von den Einnahmen profitiert haben.