Abschiedstournee begann mit Fehlstart

Erstes Cup-Heimspiel seit 2015

Dem nicht genug, ging auf der Abschiedstournee der 27-Jährigen nun auch das zweite Spiel verloren. Nachdem die österreichische Teamspielerin in den Runden zuvor (7:0 gegen Borussia Bocholt, 3:2 gegen Freiburg) getroffen hatte, ging sie mit den Brandenburgerinnen im Cup-Viertelfinale am Mittwoch gegen Essen leer aus. Beim ersten Heimspiel im DFB-Pokal seit fünf Jahren ging Turbine zwar in Führung, die Gäste drehten das Spiel aber noch vor der Pause, siegten letztlich mit 3:1. Zuletzt hatte Potsdam zehn Pokalbewerbsspiele in Folge in der Fremde ausgetragen.