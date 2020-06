Betrunkener bedrohte seinen Nachbarn mit Messer

Am 30. Mai gegen 7.15 Uhr erstattete ein 61-jähriger albanischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Gmunden telefonisch bei der Polizeiinspektion Bad Ischl Anzeige, dass er soeben von seinem 38-jährigen Nachbarn mit einem Messer bedroht worden sei. Die Beamten trafen den Beschuldigten kurze Zeit später auf dem Sofa in dessen Wohnung in offensichtlich alkoholisiertem Zustand an.