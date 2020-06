„Kinder in letzter Sekunde zur Seite geworfen“

Drei Unfälle in nur eineinhalb Jahren

Wie gefährlich ist diese Kurve der B176? Bei der Polizei Kössen sind drei ähnliche Ausritte in nur eineinhalb Jahren aktenkundig, in den 20 Jahren zuvor sei kaum etwas passiert. Zugriff auf die Statistik habe man kurzfristig aber nicht. Die Anrainerin betont: „Es gab viele Ausritte, nicht alles wurde offiziell erhoben.“ Erst vor einigen Wochen wurde eine Leitschiene montiert. „Ich habe mich recht sicher gefühlt - und nun waren wir schon wieder in Lebensgefahr!“