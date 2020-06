Neumayers Partie gegen Ofner fiel ins Wasser

Zunächst wurde das Spiel der Dritten der Vorrundengruppen C und D verschoben, schließlich ganz abgesagt. Ob die Spiele möglicherweise am Donnerstag nachgeholt werden, oder ob das Turnier mit der zweiten Gruppenphase weitergeht, war zunächst unklar. In der Zwischengruppe wurden Neumayer Turnierorganisator und Ex-Weltklassespieler Jürgen Melzer sowie der Tiroler Sandro Kopp zugelost. Kopp überraschte beim Auftakt-Match gegen Dominic Thiem, als er dem Star einen Satz abnehmen konnte.