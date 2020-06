Exklusive Fahrt auf dem Twin City Liner gewinnen!

Orth an der Donau im Nationalpark Donau-Auen

An Sonn- und Feiertagen bietet der Twin City Liner eine „kleine Kreuzfahrt“ nach Orth an der Donau und anschließend nach Hainburg an. Die Aulandschaft rund um Orth an der Donau ist ein Naturjuwel,gilt als eines der Herzstücke des Nationalparks Donau-Auen und ist insbesondere für Familien eine echte Empfehlung. So bietet sich z.B. der „große Orther Rundweg“ als Ausflug an, ein 6,5 Kilometer langer Rad- und Wanderweg. Ausgangspunkt ist das international bekannte Fischrestaurant Humers Uferhaus. Auf dem breiten Weg (perfekt auch für Kinderwägen geeignet) erreichen Naturbegeisterte nach knapp drei Kilometern das Schloss Orth auf seiner märchenhaften Schlossinsel.