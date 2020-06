Volkshochschule muss Kurse endgültig absagen

„Wir sind bereits in Planung des Kursangebotes für den Herbst 2020 und hoffen dieses durchführen zu können. Bis dahin bieten wir in den unterschiedlichsten Bereichen Online-Kurse an. Kurse mit Anwesenheit finden, soweit sie uns per Verordnung erlaubt sind, statt", hoffen die beiden Geschäftsführer Christine Sudy und Martin Bauer. Auf der VHS-Website finden alle Betroffenen ein Formular, mit dem sie die anteilige Rückzahlung ihres Kursbeitrages einfordern können.