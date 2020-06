Vienna Fashion Week: Teil bei globaler Übertragung

Die MQ Vienna Fashion Week wird Teil einer ersten globalen Übertragung exklusiv für Österreich am 11. Juni um 15 Uhr sein. Die Fashion-Show wird live auf der Website www.mqvfw.com/malanbreton übertragen. Die Modenschau wird in Kooperation mit einer von Hollywoods Top-Firmen im Bereich Digital Production produziert, die mit der gleichen Technologie wie Star Wars und anderen Filmen arbeitet.

Anstatt neben dem Laufsteg sitzen die Zuseher alle zu Hause vor den Bildschirmen - dafür befindet sich nun jeder in der ersten Reihe fußfrei.