„Wilsberg“-Star lässt zum Abschied Hüllen fallen

In ihren sexy Nackfotos, in der sie Persönliches offenbart und allein im Mittelpunkt steht, sieht Ine Paule Klink ein Abenteuer mit gewissen Parallelen zur musikalischen Seelen-Enthüllung: „Als Schauspielerin bin ich es gewohnt, vor der Kamera zu stehen und zum Beispiel Kussszenen zu spielen. Aber hier ging es nur um mich.“ Was sie mit ihrer Selbstinszenierung im PLAYBOY zeigen möchte? „Ich würde behaupten, dass ich mich noch nie so mutig und stark gefühlt habe wie jetzt mit 40. Ich war noch nie so im Reinen mit mir.“