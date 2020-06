Vermisster Welser (45) tot in Bach gefunden

Ein 45-jähriger, an der Huntington-Krankheit leidender Mann, der seit Donnerstag aus dem Wohnheim der Caritas in Wels abgängig war, ist am Dienstag tot aufgefunden worden. Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen, zog die Polizei den Fahndungsaufruf nach dem Vermissten zurück.