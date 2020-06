„Sture Haltung gefährdet Sicherheit der Kinder“

In Straßwalchen steht am Mittwoch der Grundsatzbeschluss zum Flachgauer Hallenbad auf der Tagesordnung der Gemeindevertretungssitzung. Derzeit schaut es, im Gegensatz zu dem Großteil der anderen Gemeinden des Regionalverbandes Salzburger Seenland, nach keinem positiven Beschluss aus. Denn die konservative Mehrheit aus ÖVP und Liste Straßwalchen sehen die Situation anders als die SPÖ-Bürgermeisterin Tanja Kreer und werden vermutlich dagegen stimmen. SP-Sportsprecher Max Maurer kristisiert dies scharf und richtet einen scharfen Appell an die anderen Parteien.