48 Unfälle und 6418 Geschwindigkeitsübertretungen

Am Pfingstwochenende 2020 (von Freitag 0 Uhr bis einschließlich Pfingstmontag 24 Uhr) kam es auf steirischen Straßen zu insgesamt 48 (im Vorjahr waren es noch 92) Verkehrsunfällen. Dabei wurden in Summe 50 Personen (2019: 109) verletzt. Glücklicherweise war an diesem Wochenende kein Verkehrstoter in der Steiermark zu beklagen (im Vorjahr verstarben vier Menschen).