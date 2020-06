Urlaub im Kaiserwinkl: Jeder Tag ein Abenteuer!

Tag 7: Bei einem Aktivurlaub darf auch die Erholung nicht fehlen und das geht in den romantischen Ecken des Kaiserwinkls besonders gut: Für einen Urlaub ganz ohne Trubel sind Schwendt oder Rettenschöss wahre Geheimtipps. Die idyllischen Erholungsdörfer für Naturliebhaber bieten echte Entschleunigung. In aller Ruhe kann man hier den Ausblick auf das Kaisergebirge genießen und so richtig abschalten. Nahrungsmittel kommen hier direkt vom Bauernhof - gleich, ob man in einer Hütte speist oder sich Bergkäse und Bauernspeck mit nach Hause nimmt. Für Familien bietet sich das Naturschutzgebiet Schwemm an - ein Moorlandschaft mit einzigartiger Flora und Fauna.