Italien: Kleinflugzeug mit Schwimmern abgestürzt

Italiens Schwimmsport trauert. Zwei große Hoffnungen starben am Sonntag in dieser Tragödie, die gleich nach dem Abheben des Flugzeugs ihren Lauf nahm. Am Bord waren nur die zwei Schwimmer. Wie die Feuerwehr mitteilte, ging das Flugzeug sofort nach dem Absturz in Flammen auf. Die Sportler hatten keine Chance. Lombini war 22, Rossetti 23 Jahre alt.