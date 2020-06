Zwei Tote zu Pfingsten - so wenige wie noch nie

Das heurige Pfingstwochenende dürfte in puncto Verkehrstoten eine neue Statistik-Bestmarke gebracht haben: Mit zwei Todesopfern - laut vorläufiger Bilanz des Innenministeriums - starben seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1967 noch nie so wenige Menschen an einem Pfingstwochenende. Das blutigste war übrigens jenes im Jahr 1979, als 45 Menschen auf Österreichs Straßen ihr Leben verloren. Die vergleichsweise geringe Zahl an Toten dürfte wohl bedingt durch das eher schlechte Wetter und natürlich auch durch die aktuelle Corona-Situation sein.