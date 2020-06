17-Jährige rast mit 173 km/h durch Hieflertunnel

Eine 17-jährige Probeführerscheinbesitzerin drückte am Montag in der Nacht auf der Tauernautobahn aufs Gas. Gegen 23 Uhr überholte sie in Fahrtrichtung Salzburg mit stark überhöhter Geschwindigkeit ein Blaulichtfahrzeug der Polizei, ohne dieses zu bemerken. Die Beamten stellte bei der Nachfahrt im Hieflertunnel eine Geschwindigkeit von 173 km/h fest. Erlaubt wären 100 gewesen. Die Begründung der jungen Dame: Sie hatte es eilig.