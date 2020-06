Nach Pause: Freilichtmuseum öffnete Türen wieder

DMonatelang blieb das Freilichtmusem in Großgmain wegen der Coronakrise geschlossen. Am Pfingstmontag war es endlich wieder soweit: Das tradionelle Sonntagsausflugsziel der Salzburger sperrte endlich wieder seine Türen auf. Der Besucherandrang war enorm. 1100 Gäste zählte das Museum laut den Betreibern am Eröffnungstag. Zum Saisonstart wartet das Museum unter anderem mit einer Dauerausstellung über den Lungau auf. Für die Besucher gelten am Gelände Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Gründliche Händehygiene ist ebenfalls erwünscht.