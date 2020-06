Wieder 226 Anzeigen für heimische Autotuner-Szene

Treffpunkt Tankstelle

Die Autoaufmotzer trafen sich an einer Tankstelle an der Osttangente und an einem Parkplatz entlang der Salzburger Straße in Wels, 230 Personen waren da. Und, nicht eingeladen: Dutzende Polizisten und Fachleute des Landes. Die ganze Nacht zum Pfingstsonntag wurde kontrolliert. Vor Ort kassierten die Beamten mit 33 Organstrafmandanten insgesamt 3600 Euro ein. 167 Schnellfahrer gerieten in drei Radarfallen und 147 Raser waren so schnell, dass sie angezeigt wurden.