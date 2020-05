So viel zahlen Steirer für falsche Notrufe

Jüngster Fall in Kalsdorf

Am 12. Mai erreichte die Freiwillige Feuerwehr Kalsdorf ein Notruf: ein Küchenbrand mit drei eingeschlossenen Personen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus, das Rote Kreuz, ein Rettungshubschrauber inklusive Notarzt, die Polizei und eben die Feuerwehr. „Du hinterfragst das nicht, schaust, dass du so schnell als möglich einsatzbereit ist“, sagt Oliver Süss. Vollgepumpt mit Adrenalin ging’s zur Einsatzstelle. Hektik herrschte dann vor Ort. Vielleicht ist die Adresse falsch? Die Gegend wurde erkundet. „Dass das für Kameraden, die mit Atemschutz ausgerüstet sind, kein Spaß ist, kann man sich vorstellen.“ Irgendwann stand fest: Es war ein Fehlalarm. „Im ersten Moment waren wir froh, dass nichts passiert ist“, erinnert sich Süss, „nach ein paar Minuten kam dann aber doch die Wut. Wir lassen uns nicht zum Spaß ausbilden. Und was wäre gewesen, wenn zur gleichen Zeit wirklich jemand unsere Hilfe gebraucht hätte. Ein Wahnsinn!“