„Safety-Fitness-Paket in allen Clubs umgesetzt“

Die Fitnessbetriebe der Stadt können wieder öffnen und so laden auch die John Harris Fitnessclubs nach dem angeordneten Lockdown erstmals wieder alle Mitglieder zum Trainieren. Die Vorbereitungen dazu liefen in den letzten Wochen auf Hochtouren und so wurde ein eigenes „Safety-Fitness Paket“ an allen Standorten umgesetzt. City4U fragte nach: